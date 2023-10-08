Специалист в сфере военного дела Виктор Литовкин указал на тот факт, что киевский режим продолжит проведение наступательных манёвров и осенью, закрывая глаза на распутицу и тот факт, что нацистские формирования потеряли огромное число боевиков.
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