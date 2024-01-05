Неприкасаемые? Дерзкий ультиматум мигрантов обнулили бойцы СВО

Я обращаюсь к нашим властям - до каких пор этот бардак и беспредел с мигрантами будет продолжаться ??? Куда Путин смотрит ???

А почему только тех кто провинился? У них же там один за всех так вот всю фамилию и выселять. И пусть у себя дома разбираются кто виноват И ещё после распада СССР у всех азиатов отзывать гражданство с выездом на историческую родину. Они ещё нам не ответили за убийства русских на своих территориях!!!

Константин Анатольев

Необходимо избежать негативного развития ситуации с ввозом в Россию мигрантов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Мероприятие с участием главы государства транслирует официальный Telegram-канал пресс-службы Кремля. Так Путин ответил на вопрос модератора в связи с прогнозом, согласно которому для сохранения населения России на уровне 146 миллионов человек в страну может потребоваться ввезти миллионы иностранных граждан. Российской экономике нужны мигранты, прежде всего в строительной сфере, сказал Путин. При этом в целом «у нас не так уж и много на рынке труда мигрантов работает — это 3,7 процента», — подчеркнул он. Вопрос трудовой миграции имеет большое значение для российского государства, поскольку является комплексным, пояснил президент. «Это вопрос, (…) связанный и с экономикой, и с социальной сферой, и с моральным состоянием общества», — пояснил Путин. При этом России легче осуществлять взаимодействие со странами-поставщиками рабочей силы, чем западным странам, сказал глава государства. «У нас приток из бывших республик Советского Союза», — напомнил он. https://lenta.ru/news/2023/09/12/migr/