РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тим Греков
    «Дева днесь преве...
  • Надежда Никитина
    Интересно кто заказал эту хрень. Срамно написано.Как унижена сегод...
  • Константин Анатольев
    Необходимо избежать негативного развития ситуации с ввозом в Россию мигрантов. Об этом заявил президент страны Владим...Неприкасаемые? Де...

Неприкасаемые? Дерзкий ультиматум мигрантов обнулили бойцы СВО

Неприкасаемые? Дерзкий ультиматум мигрантов обнулили бойцы СВО

О "Нельзя нас трогать!" - так дерзко заявил мигрант-нелегал москвичам, которым надоел устраиваемый им и его "коллегами" шалман в подъезде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Карпов
Я обращаюсь к нашим властям - до каких пор этот бардак и беспредел с мигрантами будет продолжаться ??? Куда Путин смотрит ???
Ответить
12 час.
Наталья Ефимова
А почему только тех кто провинился? У них же там один за всех так вот всю фамилию и выселять. И пусть у себя дома разбираются кто виноват И ещё после распада СССР у всех азиатов отзывать гражданство с выездом на историческую родину. Они ещё нам не ответили за убийства русских на своих территориях!!!
Ответить
11 час.
Константин Анатольев
Необходимо избежать негативного развития ситуации с ввозом в Россию мигрантов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Мероприятие с участием главы государства транслирует официальный Telegram-канал пресс-службы Кремля. Так Путин ответил на вопрос модератора в связи с прогнозом, согласно которому для сохранения населения России на уровне 146 миллионов человек в страну может потребоваться ввезти миллионы иностранных граждан. Российской экономике нужны мигранты, прежде всего в строительной сфере, сказал Путин. При этом в целом «у нас не так уж и много на рынке труда мигрантов работает — это 3,7 процента», — подчеркнул он. Вопрос трудовой миграции имеет большое значение для российского государства, поскольку является комплексным, пояснил президент. «Это вопрос, (…) связанный и с экономикой, и с социальной сферой, и с моральным состоянием общества», — пояснил Путин. При этом России легче осуществлять взаимодействие со странами-поставщиками рабочей силы, чем западным странам, сказал глава государства. «У нас приток из бывших республик Советского Союза», — напомнил он.     https://lenta.ru/news/2023/09/12/migr/
Путин ответил на вопрос о ввозе в Россию миллионов мигрантов
Lenta.RU
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх