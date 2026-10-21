Минпросвещения России утвердило новый порядок оценивания поведения школьников со 2-го по 8-й классы. Согласно новому порядку, который начнет действовать в 2026/27 учебном году, оценки за поведение школьникам будут выставляться по трехбалльной шкале уровней: «образцовое», «допустимое» и «недо.
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