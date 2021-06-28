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Швейцария впервые почти за 70 лет сыграет в 1/4 финала крупного турнира

Швейцария впервые почти за 70 лет сыграет в 1/4 финала крупного турнира

Сборная Швейцарии впервые с 1954 года пробилась в четвертьфинал крупного футбольного турнира. При этом швейцарцы сенсационно одолели в 1/8 финала Евро-2020 команду Франции, оставив таким образом за бортом соревнований действующих чемпионов мира.

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