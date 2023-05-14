The Spectator: козырь России в Черном море заставил НАТО открыть новую линию фронта

Страны НАТО открыли против России новую линию фронта из-за ее козыря в Черном море. Об этом в статье для издания The Spectator пишет почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Калифорнийского университета Марк Галеотти.
Страны НАТО открыли против России новую линию фронта из-за ее козыря в Черном море. Об этом в статье для издания The Spectator пишет почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Калифорнийского университета Марк Галеотти.
Свежие комментарии