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The Spectator: козырь России в Черном море заставил НАТО открыть новую линию фронта

The Spectator: козырь России в Черном море заставил НАТО открыть новую линию фронта

Страны НАТО открыли против России новую линию фронта из-за ее козыря в Черном море. Об этом в статье для издания The Spectator пишет почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Калифорнийского университета Марк Галеотти.

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