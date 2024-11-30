Российские войска освободили еще три населенных пункта: главное за сутки

МОСКВА, 30 ноября, ФедералПресс. Российская армия освободила еще три населенных пункта в ДНР и расширила зону контроля в Харьковской области, а в МИД заявили, что США не смогут помешать РФ решить задачи СВО.
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