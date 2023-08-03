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Марочко: ВСУ минирует пути отхода своих бойцов на Краснолиманском участке

Марочко: ВСУ минирует пути отхода своих бойцов на Краснолиманском участке

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, как Киев минирует пути отхода ВСУ. «На Краснолиманском направлении украинское командование отправляет штурмовые группы “в один конец”», – сообщил военный со ссылкой на свои источники.

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