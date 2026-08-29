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Путин признался, что редко уделяет внимание своей школьной учительнице

Путин признался, что редко уделяет внимание своей школьной учительнице

Президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, уделяет недостаточно внимания своей бывшей школьной учительнице и классному руководителю Вере Гуревич.

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