Никарагуа вышла из ЮНЕСКО

Никарагуа вышла из организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Причиной стало присуждение ею премии газете Diario La Prensa, которую власти обвиняют в поддержке насилия и продвижении политики вмешательства США в дела Никарагуа, пояснил министр иностранных дел страны Вальдрак Джентске.