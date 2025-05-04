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Никарагуа вышла из ЮНЕСКО

Никарагуа вышла из ЮНЕСКО

Никарагуа вышла из организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Причиной стало присуждение ею премии газете Diario La Prensa, которую власти обвиняют в поддержке насилия и продвижении политики вмешательства США в дела Никарагуа, пояснил министр иностранных дел страны Вальдрак Джентске.

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