Роман Ротенберг: «СКА забил больше всех голов с отрывом за последние 3 года, а пропустил мало. Уделяем внимание защите, всегда говорим: «Железобетонная оборона и яркая атака»

Петербургский клуб на выезде обыграл минское «Динамо» со счетом 3:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. – Можно ли рассматривать этот сухой матч СКА как подарок вашему капитану на вчерашний день рождения? – Можно.