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ФедералПресс

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Групповое табло с номером: как правильно оформить перепись домашней птицы

Групповое табло с номером: как правильно оформить перепись домашней птицы

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. Хозяева личных подворий, содержащие домашнюю птицу, с этого дня должны отчитываться о своем поголовье перед государством через специализированную информационную систему «ВетИС».

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