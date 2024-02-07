Волкановски признался, что употреблял алкоголь каждый день в течение месяца перед вторым боем с Махачевым

Австралийский боец смешанного стиля Александр Волкановски заявил, что употреблял алкоголь каждый день в течение нескольких недель перед ответным поединком с чемпионом UFC в легком весе россиянином Исламом Махачевым.
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