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ВЕСТИ КРЫМ

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Жителя Сакского района заочно осудят за изнасилование женщины в 2015 году

Жителя Сакского района заочно осудят за изнасилование женщины в 2015 году

Следствием установлено, что в ночь на 19 августа 2015 года двое молодых людей встретили 29-летнюю девушку в одном из заведений Евпатории.

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