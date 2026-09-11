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«Это сигнал»: Неожиданное решение Центробанка по ключевой ставке 11 сентября

«Это сигнал»: Неожиданное решение Центробанка по ключевой ставке 11 сентября

11 сентября совет директоров Банка России провёл очередное заседание по денежно-кредитной политике. Ожидания рынка были расколоты: одни аналитики прогнозировали очередное снижение ключевой ставки, другие — сохранение текущего уровня.

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