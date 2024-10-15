Секретные разработки авиаконструкторов прошлого

О самолетах этой серии ходило множество слухов, а радио, телевидение и пресса только подливали масла в огонь, так что, увидев какой-нибудь из этих аппаратов в воздухе, обыватели часто принимали их за НЛО.
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