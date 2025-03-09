Окружение группировки ВСУ в Курской области — это удар по режиму Зеленского. Ведь он отправлял свои войска в надежде, что сможет использовать захваченный плацдарм на переговорах, когда бы они не наступили.
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