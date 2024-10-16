Банкам разрешили не сдерживать ставки по ипотеке – гражданам может не хватить денег на платежи

Устанавливать ставки по ипотеке без ограничений российские банки могут до апреля 2025 года. Центробанк решил не ограничивать для банков полную стоимость кредита (ПСК) по ипотечным потребительским займам на покупку (строительство) жилья или земельного участка.
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