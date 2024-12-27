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Царьград

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Путин заявил, что Россия всегда ответит зеркально на удары по своей территории

Путин заявил, что Россия всегда ответит зеркально на удары по своей территории

Русский лидер Владимир Путин объяснил журналистам, что Россия всегда ответит зеркально на удары Украины по своей территории.

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