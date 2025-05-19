Школьник из Казачьей Локни отобрал три пулеметные ленты у боевиков ВСУ

Подросток из Казачьей Локни рассказал, как ему удалось отобрать патроны у ВСУ.Сергей Щеглов, школьник и села Казачья Локня Суджанского района Курской области, рассказал о том, как отобрал у боевиков ВСУ патроны.
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