Минобороны России сообщило об уничтожении 56 беспилотников над тремя областями

Минобороны России сообщило об уничтожении 56 беспилотников над территорией трех регионов за ночь. Больше всего дронов было сбито над Воронежской областью: там уничтожили 28 БПЛА, при падении обломков на железной дороге произошел обрыв контактной сети, движение уже восстановлено, сообщил губернатор Гусев.