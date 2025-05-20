CBS News: В Калифорнии женщина обнаружила в гробу дяди чужого мужчину Гроб в катафалке. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Sokolov В Калифорнии женщина обнаружила в гробу своего дяди чужого человека и обратилась с иском к похоронному бюро.
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