CBS News: В Калифорнии женщина обнаружила в гробу дяди чужого мужчину Гроб в катафалке. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Sokolov В Калифорнии женщина обнаружила в гробу своего дяди чужого человека и обратилась с иском к похоронному бюро.