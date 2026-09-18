На Дальнем Востоке началось голосование: политолог оценил высокую явку и доверие к процессу

МОСКВА, 18 сентября, ФедералПресс. Началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы. Ход первого дня на Дальнем Востоке демонстрирует высокую культуру участия в выборах, которая сформировалась в федеральном округе за последние электоральные циклы.