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На Дальнем Востоке началось голосование: политолог оценил высокую явку и доверие к процессу

На Дальнем Востоке началось голосование: политолог оценил высокую явку и доверие к процессу

МОСКВА, 18 сентября, ФедералПресс. Началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы. Ход первого дня на Дальнем Востоке демонстрирует высокую культуру участия в выборах, которая сформировалась в федеральном округе за последние электоральные циклы.

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