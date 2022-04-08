Моуринью о травме Манчини в игре с «Буде-Глимт»: «Люди решили, что еврокубковые матчи можно проводить на пластиковых полях. Это вне нашего контроля»

Жозе Моуринью пожаловался на качество газона в матче с командой из Норвегии. Португальский специалист высказался о защитнике римлян Джанлуке Манчини, который был заменен на 69-й минуте матча против «Буде-Глимт» (1:2) в 1/4 финала Лиги конференций.