Вице-президент Гильдии отельеров Колесников: все отели в Новый год будут "забиты"

Россияне уже вовсю бронируют отели для отдыха в предстоящие новогодние праздники. Спрос отмечается рекордный за последние несколько лет, при этом цены на проживание в отелях выросли на 20% по сравнению с прошлым годом, рассказал вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников.