Антонов: США дают карт-бланш на акции, подобные подрыву «Северных потоков»

Издание Wall Street Journal рассказало о роли Вашингтона в операциях Киева Отсутствие реакции со стороны американских чиновников на новые публикации СМИ о подрыве «Северных потоков», по сути, означает «карт-бланш» на подобные акции в дальнейшем, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.