Игорь Кузнецов

Что значит "лишило Москву ее самого стойкого союзника на Ближнем Востоке" в то время, когда Асаду чётко объясняли что курдам нужно дать автономию? - Президент Сирии Башар Асад рассказал о контактах Дамаска и Вашингтона. По его словам, он надеется наладить контакты с западным миром. (2024 год) Асад чётко высказался что США незаконно оккупируют часть сирийской территории, имея в виду американское присутствие на юго-востоке и северо-востоке страны. Воевать за правление Асада не было задачей ВС РФ, против ИГИЛ - свою задачу Россия выполнила. А дальше - новым властям в Сирии нужно поддерживать "равновесие" в регионе, а то Израиль ещё дальше продвинется и займёт ещё больше территорий.