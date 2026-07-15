Рис, сахар, сталь: Российская военная база в Тартусе станет еще и торговым хабом Андрей Суздальцев: «Новый формат — гарантия безопасности для Сирии и форпост наших интересов на Ближнем Востоке» Ирина Мишина Фото: Ministry of Defence of the Russi / Twitter.
Рис, сахар, сталь: Российская военная база в Тартусе станет еще и торговым хабом
Комментарии
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Сергей Иванов
Надо делать так, как выгодно России! А воню ..ая гейропка и страна-агрессор Пиндосия пусть утрутся!
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1 м.
Игорь Кузнецов
Что значит "лишило Москву ее самого стойкого союзника на Ближнем Востоке" в то время, когда Асаду чётко объясняли что курдам нужно дать автономию? - Президент Сирии Башар Асад рассказал о контактах Дамаска и Вашингтона. По его словам, он надеется наладить контакты с западным миром. (2024 год) Асад чётко высказался что США незаконно оккупируют часть сирийской территории, имея в виду американское присутствие на юго-востоке и северо-востоке страны. Воевать за правление Асада не было задачей ВС РФ, против ИГИЛ - свою задачу Россия выполнила. А дальше - новым властям в Сирии нужно поддерживать "равновесие" в регионе, а то Израиль ещё дальше продвинется и займёт ещё больше территорий.
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4 н.
Владимир Аверков
то 30тыс.тонн зерна,то 250тонн...аффтырь,поаккуратнее с цифрами!...250 тн-это вообще ЕРУНДА,четыре вагона!!
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1 н.
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