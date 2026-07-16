Экипаж Су-35с выполнил боевое дежурство в зоне СВО

Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевое дежурство в интересах группировки «Восток» в зоне проведения специальной военной операции.
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