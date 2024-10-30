В Мостовском районе Кубани водительские права выдавали психически больным людям

В Мостовском районе Кубани водительские права выдавали психически больным людямВ Мостовском районе Краснодарского края выявлены 12 человек, которые управляли автотранспортом, имея серьезные психиатрические диагнозы.
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