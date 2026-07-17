Зачем Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы в США

Речь Дональда Трампа, где главный сюжет — обвинение Китая во вмешательства в американские выборы, имеет в большей мере именно внутриполитическое значение Изображение: GROK Во-первых, Трамп ищет весомый аргумент для принуждения республиканцев начать процесс утверждения избирательной реформы Save America Act (здесь чуть подробнее об инициативе).