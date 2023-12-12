Как живет Павел Деревянко: Дружба с Зеленским, молчание об СВО, Донбасс

Актер Павел Деревянко активно участвует в съемках в России и сыграл более 100 ролей в кино. С 2007 года он работает в Московском театре имени Моссовета, где в настоящее время играет в постановке «Дядя Ваня» и проводит вечера «Идеальная пара», читая рассказы известных писателей.