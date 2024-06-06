Психолог: "В этой ситуации родителям сразу нужно бить в колокола"

Родителям крайне важно научить своего ребёнка, чтобы он ничего не брал у посторонних людей на улице, не пил из чужих бутылок, предлагаемых даже соседскими детьми, поскольку это может быть чревато серьезными последствиями.
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