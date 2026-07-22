Лавров назвал «хорошими» перспективы сотрудничества со странами-членами АСЕАН

Россия видит хорошие перспективы для дальнейшего расширения и укрепления сотрудничества со странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в том числе в сфере продовольствия и энергетики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.