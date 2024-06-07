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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Сергей Алексеев
    Нужно отменить поступление в вузы по результатам ЕГЭ, нужно дать им право самим устанавливать критерии приёма.Слово в защиту ЕГ...
  • Элеонора Коган
    Спасибо вам, Наталия, за замечательный рассказ!!!Как вовремя Алексей со Светой приехали на дачу. А соседа надо бы в п...Это мой кот!
  • Ингерман Ланская
    чё, вернутся к савейскай сист еме "сдачи" экзаменов - коррупционной - по звонку, по блату, за взятку....Слово в защиту ЕГ...

Слово в защиту ЕГЭ. Короче, займитесь школой, а не тем, каким способом её заканчивать

Слово в защиту ЕГЭ. Короче, займитесь школой, а не тем, каким способом её заканчивать

У нас, как обычно, вместо того, чтобы разобраться в проблеме, нужно повесить на кого-то/что-то вину и предать анафеме.

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Комментарии
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Н
Наталья
Родители, ратующие за отмену ЕГЭ просто не понимают, что без ЕГЭ шансов поступить в столичные ВУЗы у детей с периферии уменьшатся в разы! Уже сейчас в школах Москвы все второе полугодие дети занимаются только теми предметами, которые они сдают. С введением экзаменов непосредственно в ВУЗах, будут этими самыми ВУЗами организованы подготовительные курсы, куда дети из регионов физически попасть не смогут. Отмена ЕГЭ не поднимет качество образования, а, наоборот, его опустит. Ибо легче поставить хорошую отметку, чтобы родители не возмущались и нервы не трепали, а дальше плывите,  как хотите.
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18 час.
Ингерман Ланская
чё, вернутся к савейскай сист еме &quot;сдачи&quot; экзаменов - коррупционной - по звонку, по блату, за взятку....
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14 час.
Сергей Алексеев
Нужно отменить поступление в вузы по результатам ЕГЭ, нужно дать им право самим устанавливать критерии приёма.
Ответить
30 мин.

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