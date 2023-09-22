«Способен заменить артиллерийские снаряды»: В Финляндии разработали беспилотник с зарядом шрапнели

Западные страны ускорили разработку новых вооружений с учетом опыта боевых действий на Украине, часть разработок была представлена на военной выставке DSEI, состоявшейся в Лондоне.
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