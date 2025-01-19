Минздрав потратил минимум 1 млрд рублей на лечение любителей вейпов

Несмотря на экономические потери, в ГД выступают за полный запрет электронных сигарет Минздрав зафиксировал значительные затраты на лечение заболеваний, связанных с использованием электронных сигарет и вейпов.
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