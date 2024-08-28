В Госдуме напомнили водителям о новых штрафах с 1 сентября

С 1 сентября 2024 года в России начинает действовать новый закон, запрещающий водителям высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов, напомнил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.