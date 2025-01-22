Последний рубеж контроля.

Осмотр на наличие дефектов - последнее звено в цепочке технологического процесса производства шин. На этом этапе за качеством следят буквально в оба глаза: опытным взглядом контролера ОТК и всевидящим, всепроникающим взором рентгенустановки.
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