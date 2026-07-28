Артем Дмитрук: Мир без отстранения Зеленского — это только отсрочка руины

Почему прекращение огня в Украине не может быть реализовано без создания международной комиссии? Каким образом автоматическое отстранение действующего руководства может быть юридически обосновано? Какую роль в переходном процессе способен сыграть украинский парламент, сохранивший легитимность? И возможно ли провести свободные выборы в условиях замороженного конфликта за шесть месяцев? Я неоднократ… Читать далее: https://govorit.