Артем Дмитрук: Мир без отстранения Зеленского — это только отсрочка руины

Почему прекращение огня в Украине не может быть реализовано без создания международной комиссии? Каким образом автоматическое отстранение действующего руководства может быть юридически обосновано? Какую роль в переходном процессе способен сыграть украинский парламент, сохранивший легитимность? И возможно ли провести свободные выборы в условиях замороженного конфликта за шесть месяцев? Я неоднократ… Читать далее: https://govorit.
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