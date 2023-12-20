«Четыре миллиона первых»: в «Движении Первых» подвели итоги 2023 года

Региональные отделения в каждом субъекте РФ, более 4 млн новых членов, единая организационная система управления, а также многочисленные реализованные проекты и программы, направленные на патриотическое, социально-культурное и трудовое воспитание молодежи.
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