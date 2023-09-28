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В Новосибирской области нашли снаряды времён Великой Отечественной войны

В Новосибирской области нашли снаряды времён Великой Отечественной войны

Сотрудники Росгвардии вывезли боевые артиллеристские снаряды в лес и уничтожили их.В Сузунском районе Новосибирской области жители нашли подозрительные предметы, похожие на снаряды, и вызвали на место сотрудников Росгвардии.

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