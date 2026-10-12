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Нижегородская правда

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«Торпедо» в овертайме проиграло «Металлургу»

«Торпедо» в овертайме проиграло «Металлургу»

Матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги закончился со счётом 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:1). По ходу игры нижегородцы дважды настигли магнитогорцев.

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