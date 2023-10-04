Мэр Воркуты Шапошников возглавит в зоне СВО добровольческий отряд "Печора"

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников, ушедший добровольцем в зону специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины, заявил, что возглавит добровольческий отряд "Печора" из уроженцев Коми в составе добровольческого казачьего корпуса.
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