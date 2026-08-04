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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Гришин: «Локомотив» провел две игры совсем невзрачно. ЦСКА – все-таки фаворит»

Главный тренер ФК « Банка », экс-футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о матче 1-го тура FONBET Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА.

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