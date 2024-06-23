"Русский арсенал БПЛА стал велик и смертоносен". Западные эксперты предрекают "первую войну дронов" при эскалации на Донбассе.

Эксперты иностранных военных журналов говорят о первой возможной войне ударных дронов, если события на Донбассе будут развиваться по самому негативному сценарию.
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