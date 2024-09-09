Наталья Чернова стала новым мэром Нерчинска

В Нерчинске состоялись выборы мэра, и победу одержала заместитель главы города Наталья Чернова. Она набрала 61,2% голосов избирателей, опередив Алексея Пантелеева, который получил 32,4% голосов, сообщается на сайте Избиркома.
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