В Туркменистане ОБСЕ атакует стабильность и национально-религиозную идентичность ﻿

Марат НУРГОЖАЕВ На фоне распространяемых коллективным Западом бесконечных слухов по поводу выхода России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, который бы расценивался им в качестве крупной дипломатической победы (заметим, таких поспешных и необдуманных действий от Москвы никто не дождётся), сама ОБСЕ продолжает активно наседать на Центральную Азию.