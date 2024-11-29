БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Туркменистане ОБСЕ атакует стабильность и национально-религиозную идентичность ﻿

В Туркменистане ОБСЕ атакует стабильность и национально-религиозную идентичность ﻿

Марат НУРГОЖАЕВ На фоне распространяемых коллективным Западом бесконечных слухов по поводу выхода России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, который бы расценивался им в качестве крупной дипломатической победы (заметим, таких поспешных и необдуманных действий от Москвы никто не дождётся), сама ОБСЕ продолжает активно наседать на Центральную Азию.

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