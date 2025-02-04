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Царьград

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В России могут ввести ежегодную индексацию пенсий с 1 января

В России могут ввести ежегодную индексацию пенсий с 1 января

С предложением о точной дате индексации пенсий вышел депутат ГосдумыУстановить постоянную дату индексации страховых пенсий предложил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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