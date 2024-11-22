🌿 Чистый четверг в Адлере: заботимся о чистоте вместе! В Адлерском районе продолжается еженедельная инициатива "Чистый четверг".
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🌿 Чистый четверг в Адлере: заботимся о чистоте вместе! В Адлерском районе продолжается еженедельная инициатива "Чистый четверг".