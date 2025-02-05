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Мужчина украл три килограмма золота и три дня прятался от полицейских в вентиляции

Мужчина украл три килограмма золота и три дня прятался от полицейских в вентиляции

В Турции вор обокрал ювелирный магазин и три дня прятался в вентиляции В городе Адана, Турция, вор три дня прятался от полиции в вентиляционной шахте торгового центра и попался из-за камер видеонаблюдения.

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