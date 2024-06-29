"Снова обманула": Кая Каллас упорно отрицала намерение строить карьеру в ЕС

С сообщениями дело обстоит так: чтобы они запомнились, их нужно повторять. Это во-первых. А во-вторых, если что-то повторить через небольшой промежуток времени, это рассеивает возможные сомнения, что в первый раз это было случайной мыслью, высказанной под влиянием момента, и доказывает, что сказанное представляет собой продуманный план действий.